Découverte de la langue régionale : Le parlajhe poitevin-saintongeais, Bar Le Madérien, Cerizay
vendredi 18 septembre 2026 · Bar Le Madérien · Cerizay
Informations pratiques
Découverte de la langue régionale : Le parlajhe poitevin-saintongeais Vendredi 18 septembre, 18h30 Bar Le Madérien Deux-Sèvres
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00
Une rencontre conviviale,
Autour du parlanjhe poitevin-saintongeais, le « patois »,
En un lieu emblématique du bilinguisme franco-portugais,
Pour échanger, partager, écouter, lire, dire…
Venez avec vos propres mots, vos histoires, vos anecdotes…
Entrée gratuite – Possibilité de consommer sur place
Bar Le Madérien Place saint-Pierre 79140 Cerizay Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Lieu de rencontre et d’échange, avec la mise en place d’un café-parlanjhe favorisant les discussions, le partage et la convivialité.
Une rencontre conviviale,
©Arcup
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