Découverte de la langue régionale : Le parlajhe poitevin-saintongeais, Bar Le Madérien, Cerizay

Informations pratiques

Découverte de la langue régionale : Le parlajhe poitevin-saintongeais Vendredi 18 septembre, 18h30 Bar Le Madérien Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Une rencontre conviviale,

Autour du parlanjhe poitevin-saintongeais, le « patois »,

En un lieu emblématique du bilinguisme franco-portugais,

Pour échanger, partager, écouter, lire, dire…

Venez avec vos propres mots, vos histoires, vos anecdotes…

Entrée gratuite – Possibilité de consommer sur place

Bar Le Madérien Place saint-Pierre 79140 Cerizay Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Lieu de rencontre et d’échange, avec la mise en place d’un café-parlanjhe favorisant les discussions, le partage et la convivialité.

Une rencontre conviviale,

©Arcup