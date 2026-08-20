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Découverte de la langue régionale : Le parlajhe poitevin-saintongeais, Bar Le Madérien, Cerizay

vendredi 18 septembre 2026 · Bar Le Madérien · Cerizay

Découverte de la langue régionale : Le parlajhe poitevin-saintongeais, Bar Le Madérien, Cerizay

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Bar Le Madérien
Adresse
Place saint-Pierre 79140 Cerizay
Ville
79140 Cerizay
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit.

Découverte de la langue régionale : Le parlajhe poitevin-saintongeais Vendredi 18 septembre, 18h30 Bar Le Madérien Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Une rencontre conviviale,
Autour du parlanjhe poitevin-saintongeais, le « patois »,
En un lieu emblématique du bilinguisme franco-portugais,
Pour échanger, partager, écouter, lire, dire…
Venez avec vos propres mots, vos histoires, vos anecdotes…
Entrée gratuite – Possibilité de consommer sur place

Bar Le Madérien Place saint-Pierre 79140 Cerizay Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Lieu de rencontre et d’échange, avec la mise en place d’un café-parlanjhe favorisant les discussions, le partage et la convivialité.
Une rencontre conviviale,

©Arcup

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