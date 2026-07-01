Découverte de la Nécropole nationale de la Doua, Nécropole Nationale de la Doua, Villeurbanne

Informations pratiques

Découverte de la Nécropole nationale de la Doua 19 et 20 septembre Nécropole Nationale de la Doua Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Terrain militaire à l’origine, ce site a été utilisé comme lieu d’exécution par l’armée allemande pendant l’occupation. Aménagée en 1951, la nécropole nationale de la Doua, dite de regroupement, rassemble plus de 6 000 tombes représentant les conflits contemporains dans leur diversité.

Nécropole Nationale de la Doua Allée du Frère Benoît 69100 VILLEURBANNE Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 06 08 77 25 79 Terrain militaire à l’origine, ce site a été utilisé comme lieu d’exécution par l’armée allemande pendant l’occupation. Aménagée en 1954, la Nécropole Nationale de la Doua, dite de regroupement, rassemble plus de 6000 tombes représentant les conflits contemporains dans leur diversité. – Tram T1, Croix-Luizet – Accès à l’intérieur de la nécropole par un portillon situé Boulevard Niels Bohr

– Parking Allée du Frère Benoît

Terrain militaire à l’origine, ce site a été utilisé comme lieu d’exécution par l’armée allemande pendant l’occupation. Aménagée en 1951, la nécropole nationale de la Doua, dite de regroupement, plus…

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