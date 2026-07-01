Étrange diptyque signé Guillaume Bottazzi sur le patrimoine historique des Gratte-Ciel de Villeurbanne, Gratte-Ciel de Villeurbanne, Villeurbanne

Informations pratiques

Étrange diptyque signé Guillaume Bottazzi sur le patrimoine historique des Gratte-Ciel de Villeurbanne 18 – 20 septembre Gratte-Ciel de Villeurbanne Métropole de Lyon

Entrée libre, visible depuis l’extérieur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00

Cette création de Guillaume Bottazzi mesure 4m de haut et se situe sur le patrimoine historique des premiers gratte-ciels de France.

Cette étrange et mystérieuse création a été réalisée en 2009. Située dans l’une des rues les plus emblématiques de la ville, jalonnée de gratte-ciels et de commerces, elle a reçu les félicitations des architectes des Bâtiments de France.

Cette commande in situ implique une approche globale intégrant différents paramètres spécifiques au lieu où elles se trouvent en soulignant notamment la hauteur et la symétrie de l’architecture.

Elle crée un espace onirique, enchanteur, qui évolue en fonction de l’imaginaire de chacun.

À l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, l’artiste peintre Guillaume Bottazzi, pionnier de la neuroesthétique appliquée, nous invite à un parcours artistique gargantuesque composé de plus de 90 œuvres d’art patrimoniales qui nous font du bien.

Cette initiative intervient alors que l’Union Européenne et la France ont désigné la santé mentale comme « Grande Cause nationale » pour 2026. Ces œuvres in situ améliorent notre qualité de vie. Ces créations poétiques, fondées sur des connaissances issues de la neurobiologie, créent un écosystème qui aide à vivre plus heureux.

Site officiel de Guillaume Bottazzi

Gratte-Ciel de Villeurbanne 22 rue Paul Verlaine, 69100 Villeurbanne, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Bottazzi »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuroesth%C3%A9tique »}, {« link »: « https://guillaume.bottazzi.org »}] Gratte-Ciel de Villeurbanne Métro A

Cette création de Guillaume Bottazzi mesure 4m de haut et se situe sur le patrimoine historique des premiers gratte-ciels de France.

© Guillaume Bottazzi – ADAGP Paris