Visites guidées des Puces du Canal, Puces du Canal, Villeurbanne
samedi 19 septembre 2026 · Puces du Canal · Villeurbanne
Informations pratiques
Visites guidées des Puces du Canal 19 et 20 septembre Puces du Canal Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T07:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Découvrez autrement les Puces du Canal pendant les Journées Européennes du Patrimoine !
Inscrivez-vous dès maintenant à une visite guidée par Jocelyne Vidal : https://forms.gle/kG5hNY113pZFKyYX9
Puces du Canal 5 rue Eugène Pottier 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Saint-Jean Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0) 4 69 85 66 28 https://www.pucesducanal.com/ https://www.instagram.com/pucesducanal/;https://www.facebook.com/pucesducanal [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/kG5hNY113pZFKyYX9 »}] [{« link »: « https://forms.gle/C9z9jigktq4C6zvw9 »}] Créées au siècle dernier et installées à Villeurbanne le long du Canal de Jonage depuis plus de 25 ans, les Puces du Canal s’inscrivent dans un héritage fort, celui des foires et des espaces marchands, dont Lyon constitue l’une des places centrales en France et en Europe.
Véritable paradis pour les chineurs et amateurs d’objets anciens, ce melting-pot de styles et de genres fait aujourd’hui le succès de ce tout premier marché en Auvergne-Rhône-Alpes qui tient la deuxième place en France.
Un musée à ciel ouvert construit autour de marchands passionnés et d’une offre de grande qualité. Venir en voiture
• Parking de 1000 places : 4€
Venir en vélo
• Accès direct par piste cyclable via boulevard Laurent Bonnevay
• Station Vélo’v Verdun / Desgrand
Venir en transports en commun
• Lignes TCL de bus 7 et 37, arrêt Puces du Canal
Découvrez autrement les Puces du Canal pendant les Journées Européennes du Patrimoine !
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