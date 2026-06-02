L’herbier de l’Université Lyon 1 : des collectes du XVIIIème siècle à l’herbier virtuel, Herbier LY, FR BioEEnVis, UCB Lyon 1, Villeurbanne

L’herbier de l’Université Lyon 1 : des collectes du XVIIIème siècle à l’herbier virtuel Vendredi 18 septembre, 18h00 Herbier LY, FR BioEEnVis, UCB Lyon 1 Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Cette visite entre Histoire et Science vous fera découvrir comment ces précieuses collections botaniques ont été constituées depuis le XVIII° siècle et comment elles sont conservées, étudiées par les chercheurs du monde entier et valorisées au XXI° siècle.

Herbier LY, FR BioEEnVis, UCB Lyon 1 9 rue Raphaël Dubois, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes https://herbierly.univ-lyon1.fr/ L’Herbier LY abrite des millions de spécimens de plantes d’une grande richesse scientifique et patrimoniale qui constituent la mémoire de la biodiversité à l’échelle mondiale et sont au service de la recherche. Accès Tram T1 et T4 arrêt Université Lyon 1, ou T6 arrêt Gaston Berger

Cette visite entre Histoire et Science vous fera découvrir comment ces précieuses collections botaniques ont été constituées depuis le XVIII° siècle et comment elles sont conservées, étudiées par les…

©Eric Le Roux / Université Claude Bernard Lyon 1