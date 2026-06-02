L’herbier de l’Université Lyon 1 : des collectes du XVIIIème siècle à l’herbier virtuel, Herbier LY, FR BioEEnVis, UCB Lyon 1, Villeurbanne
L’herbier de l’Université Lyon 1 : des collectes du XVIIIème siècle à l’herbier virtuel, Herbier LY, FR BioEEnVis, UCB Lyon 1, Villeurbanne vendredi 18 septembre 2026.
L’herbier de l’Université Lyon 1 : des collectes du XVIIIème siècle à l’herbier virtuel Vendredi 18 septembre, 18h00 Herbier LY, FR BioEEnVis, UCB Lyon 1 Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Cette visite entre Histoire et Science vous fera découvrir comment ces précieuses collections botaniques ont été constituées depuis le XVIII° siècle et comment elles sont conservées, étudiées par les chercheurs du monde entier et valorisées au XXI° siècle.
Herbier LY, FR BioEEnVis, UCB Lyon 1 9 rue Raphaël Dubois, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes https://herbierly.univ-lyon1.fr/ L’Herbier LY abrite des millions de spécimens de plantes d’une grande richesse scientifique et patrimoniale qui constituent la mémoire de la biodiversité à l’échelle mondiale et sont au service de la recherche. Accès Tram T1 et T4 arrêt Université Lyon 1, ou T6 arrêt Gaston Berger
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©Eric Le Roux / Université Claude Bernard Lyon 1
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