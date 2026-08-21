Découverte de la nouvelle association « Saint-Dominique Patrimoine : restaurer, transmettre, partager », La chapelle Saint-Dominique, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Découverte de la nouvelle association « Saint-Dominique Patrimoine : restaurer, transmettre, partager » 19 et 20 septembre La chapelle Saint-Dominique Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Créée en 2026, cette association se donne pour but de préserver et transmettre le patrimoine du site Saint-Dominique aux générations futures, de redonner vie à la chapelle afin de la faire connaitre aux élèves et au public chalonnais, mais également de partager un lieu, la chapelle, où la culture, l’art et le spectacle vivant occuperont une place essentielle. Venez la découvrir et rencontrer des bénévoles enthousiastes et engagés !

La chapelle Saint-Dominique 13 rue du Professeur Leriche 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Créée en 2026, cette association se donne pour but de préserver et transmettre le patrimoine du site Saint-Dominique aux générations futures, de redonner vie à la chapelle afin de la faire connaitre…

© Eva Baussart, association Saint-Dominique Patrimoine