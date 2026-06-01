DECOUVERTE DE LA PÊCHE À LA MOUCHE Etang de Bonnecombe Les Salces
DECOUVERTE DE LA PÊCHE À LA MOUCHE Etang de Bonnecombe Les Salces dimanche 7 juin 2026.
Les Salces
DECOUVERTE DE LA PÊCHE À LA MOUCHE
Etang de Bonnecombe Bonnecombe Les Salces Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Dimanche 7 juin, à l’occasion de la fête de la pêche, rendez-vous de 10h à 17h à l’étang du col de Bonnecombe pour une journée Découverte de la pêche à la mouche !!Pour les jeunes de 100 à 17 ans.
Accueil à 9h30.
Prêt du matériel et encadrement par des moniteurs diplômés.
Prévoir un pique-nique.
Nombre de places limité, inscription obligatoire au 06 87 28 83 61.
Gratuit
Dimanche 7 juin, à l’occasion de la fête de la pêche, rendez-vous de 10h à 17h à l’étang du col de Bonnecombe pour une journée Découverte de la pêche à la mouche !!Pour les jeunes de 100 à 17 ans.
Accueil à 9h30.
Prêt du matériel et encadrement par des moniteurs diplômés.
Prévoir un pique-nique.
Nombre de places limité, inscription obligatoire au 06 87 28 83 61.
Licence -18ans offerte à tous les participants.
Gratuit .
Etang de Bonnecombe Bonnecombe Les Salces 48100 Lozère Occitanie +33 6 87 28 83 61
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English :
Sunday June 7, 10 a.m. to 5 p.m. at the Col de Bonnecombe pond for a day of fly-fishing discovery for youngsters aged 100 to 17.
Welcome at 9:30 am.
Equipment loan and supervision by qualified instructors.
Please bring a picnic.
Limited number of places, please register on 06 87 28 83 61.
Free
L’événement DECOUVERTE DE LA PÊCHE À LA MOUCHE Les Salces a été mis à jour le 2026-05-27 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
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