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DECOUVERTE DE LA PÊCHE À LA MOUCHE Etang de Bonnecombe Les Salces

DECOUVERTE DE LA PÊCHE À LA MOUCHE Etang de Bonnecombe Les Salces

DECOUVERTE DE LA PÊCHE À LA MOUCHE Etang de Bonnecombe Les Salces dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Etang de Bonnecombe

Adresse : Bonnecombe

Ville : 48100 Les Salces

Département : Lozère

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Enfant

Les Salces

DECOUVERTE DE LA PÊCHE À LA MOUCHE

Etang de Bonnecombe Bonnecombe Les Salces Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Dimanche 7 juin, à l’occasion de la fête de la pêche, rendez-vous de 10h à 17h à l’étang du col de Bonnecombe pour une journée Découverte de la pêche à la mouche !!Pour les jeunes de 100 à 17 ans.
Accueil à 9h30.
Prêt du matériel et encadrement par des moniteurs diplômés.
Prévoir un pique-nique.
Nombre de places limité, inscription obligatoire au 06 87 28 83 61.
Gratuit
Dimanche 7 juin, à l’occasion de la fête de la pêche, rendez-vous de 10h à 17h à l’étang du col de Bonnecombe pour une journée Découverte de la pêche à la mouche !!Pour les jeunes de 100 à 17 ans.
Accueil à 9h30.
Prêt du matériel et encadrement par des moniteurs diplômés.
Prévoir un pique-nique.
Nombre de places limité, inscription obligatoire au 06 87 28 83 61.
Licence -18ans offerte à tous les participants.
Gratuit   .

Etang de Bonnecombe Bonnecombe Les Salces 48100 Lozère Occitanie +33 6 87 28 83 61 

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English :

Sunday June 7, 10 a.m. to 5 p.m. at the Col de Bonnecombe pond for a day of fly-fishing discovery for youngsters aged 100 to 17.
Welcome at 9:30 am.
Equipment loan and supervision by qualified instructors.
Please bring a picnic.
Limited number of places, please register on 06 87 28 83 61.
Free

L’événement DECOUVERTE DE LA PÊCHE À LA MOUCHE Les Salces a été mis à jour le 2026-05-27 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn

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