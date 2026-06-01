DECOUVERTE DE LA PÊCHE À LA MOUCHE Etang de Bonnecombe Les Salces

Les Salces

DECOUVERTE DE LA PÊCHE À LA MOUCHE

Etang de Bonnecombe Bonnecombe Les Salces Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Dimanche 7 juin, à l’occasion de la fête de la pêche, rendez-vous de 10h à 17h à l’étang du col de Bonnecombe pour une journée Découverte de la pêche à la mouche !!Pour les jeunes de 100 à 17 ans.

Accueil à 9h30.

Prêt du matériel et encadrement par des moniteurs diplômés.

Prévoir un pique-nique.

Nombre de places limité, inscription obligatoire au 06 87 28 83 61.

Gratuit

Dimanche 7 juin, à l’occasion de la fête de la pêche, rendez-vous de 10h à 17h à l’étang du col de Bonnecombe pour une journée Découverte de la pêche à la mouche !!Pour les jeunes de 100 à 17 ans.

Accueil à 9h30.

Prêt du matériel et encadrement par des moniteurs diplômés.

Prévoir un pique-nique.

Nombre de places limité, inscription obligatoire au 06 87 28 83 61.

Licence -18ans offerte à tous les participants.

Gratuit .

Etang de Bonnecombe Bonnecombe Les Salces 48100 Lozère Occitanie +33 6 87 28 83 61

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English :

Sunday June 7, 10 a.m. to 5 p.m. at the Col de Bonnecombe pond for a day of fly-fishing discovery for youngsters aged 100 to 17.

Welcome at 9:30 am.

Equipment loan and supervision by qualified instructors.

Please bring a picnic.

Limited number of places, please register on 06 87 28 83 61.

Free

L’événement DECOUVERTE DE LA PÊCHE À LA MOUCHE Les Salces a été mis à jour le 2026-05-27 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn