Découverte de la pêcherie de la Govogne La Plaine-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · La Plaine-sur-Mer
Informations pratiques
La Plaine-sur-Mer
Découverte de la pêcherie de la Govogne
Plage de la Govogne La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
La pêcherie de la Govogne à La plaine-sur-Mer, un patrimoine à découvrir
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, poussez la porte de la pêcherie de la Govogne à La Plaine-sur-Mer et découvrez cet élément emblématique du patrimoine maritime local. Son ouverture est prévue aux alentours de 10h, en fonction de l’arrivée du premier groupe de randonnée.
Au programme
Une présentation vous permettra de mieux comprendre l’utilité de la pêcherie, son fonctionnement et les techniques de pêche qui y sont associées.
La visite se poursuivra avec la diffusion d’un court film consacré à la plage d’antan, pour replonger dans l’histoire et les souvenirs du littoral.
Bon à savoir
5 personnes maximum par visite
Animation soumise aux conditions météorologiques
Retrouvez ici le programme complet des Journées Européennes du Patrimoine 2026 qui auront lieu en Destination Pornic, ainsi que la carte interactive.
Découvrez ici tous les événements programmés à La Plaine-sur-Mer .
Plage de la Govogne La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 50 14 evenementiel@laplainesurmer.fr
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English :
The Govogne Fishery in La Plaine-sur-Mer: A Heritage Site Worth Discovering
L’événement Découverte de la pêcherie de la Govogne La Plaine-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-04 par I_OT Pornic
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