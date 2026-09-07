Découverte de la pépinière de fleurs d’exception du Pays de Grasse & visite guidée des Jardins du MIP, Les Jardins du musée international de la parfumerie, Mouans-Sartoux

Informations pratiques

Découverte de la pépinière de fleurs d’exception du Pays de Grasse & visite guidée des Jardins du MIP Samedi 19 septembre, 09h00 Les Jardins du musée international de la parfumerie Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Nous vous invitons à découvrir l’Aromatic Fablab: démonstration de greffage et vente de plants au programme. La visite se poursuivra dans les Jardins du MIP, labellisés Jardin Remarquable, pour comprendre la gestion quotidienne du site et la création d’un microclimat favorable à la biodiversité.

9h00 : rencontre et visite de l’Aromatic Fablab (sur inscription uniquement) Suivie par la visite guidée des Jardins du MIP avec le jardinier

Entrée par les Jardins du MIP (JMIP)

Les Jardins du musée international de la parfumerie 979 chemin des Gourettes, 06370 Mouans-Sartoux Mouans-Sartoux 06370 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0) 4 92 98 92 69 https://musees.paysdegrasse.fr/jmip/presentation [{« type »: « email », « value »: « activites.musees@paysdegrasse.fr »}] Rose centifolia, jasmin, tubéreuse, lavande, géranium, genêt, oranger…, les parfums naissent tout d’abord dans les plantes, d’ici ou d’ailleurs. Dans le cadre unique des Jardins du Musée International de la Parfumerie, on découvre et sent ces espèces qui fournissent depuis des siècles les précieuses matières premières de la parfumerie. Installés magnifiquement au cœur des champs des plantes à parfum traditionnellement cultivées dans le pays de Grasse, les Jardins du Musée International de la Parfumerie s’inscrivent dans le projet de territoire mené par la Communauté d’Agglomération Pays de Grasse et deviennent ainsi le conservatoire de plantes à parfum du musée, un espace naturel témoin du paysage olfactif lié à l’agriculture locale. En voiture : Parking gratuit de 150 places (VL et/ou bus)

A pied : 1 km par un chemin piétonnier du centre-ville de Mouans-Sartoux (SNCF)

En bus : Lignes Sillages : Ligne E ou A – Arrêt « Grasse SNCF » descente terminus Arrêt « Les jardins du MIP »

Au départ des Jardins du MIP : prendre la ligne E ou A à l’arrêt « Les jardins du MIP » en direction de la Grasse SNCF

En train : arrêt Mouans-Sartoux SNCF

Nous vous invitons à découvrir l’Aromatic Fablab: démonstration de greffage et vente de plants au programme. La visite se poursuivra dans les Jardins du MIP, labellisés Jardin Remarquable, pour la du…

©fablab