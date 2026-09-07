Découverte de la poudrière Saint-Louis, La Poudrière, Saint-Martin-de-Ré

Informations pratiques

Découverte de la poudrière Saint-Louis Samedi 19 septembre, 10h00, 14h30 La Poudrière Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le service Patrimoine de la Communauté de communes de l’île de Ré vous invite à découvrir la poudrière Saint-Louis, construite par Vauban.

Explorez son architecture et plongez au cœur du XVIIe siècle pour mieux comprendre le rôle stratégique de cet édifice dans le système défensif de l’île.

La Poudrière Cours Vauban, 17410 Saint-Martin-de-Ré Saint-Martin-de-Ré 17410 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Le service patrimoine de la Communauté de communes de l’île de Ré vous propose de découvrir la poudrière saint-Louis, construite par Vauban ! découvrez son architecture et son rôle au coeur du 17e…

© mairie Saint-Martin-de-Ré