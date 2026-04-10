Le Conquet

Découverte de la presqu’île de Kermorvan

Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 14:00:00

fin : 2026-07-13 16:30:00

Date(s) :

2026-07-13

Découverte de la presqu’île de Kermorvan, entre patrimoine naturel, maritime et historique…

Animée par Julia Atzeni Perrotey, guide naturaliste. .

Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 89 55 04

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English : Découverte de la presqu’île de Kermorvan

L’événement Découverte de la presqu’île de Kermorvan Le Conquet a été mis à jour le 2026-04-10 par OT IROISE BRETAGNE