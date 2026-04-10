Découverte de la presqu’île de Kermorvan Le Conquet
Découverte de la presqu’île de Kermorvan Le Conquet lundi 13 juillet 2026.
Le Conquet
Découverte de la presqu’île de Kermorvan
Le Conquet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 14:00:00
fin : 2026-07-13 16:30:00
Date(s) :
2026-07-13
Découverte de la presqu’île de Kermorvan, entre patrimoine naturel, maritime et historique…
Animée par Julia Atzeni Perrotey, guide naturaliste. .
Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 89 55 04
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English : Découverte de la presqu’île de Kermorvan
L’événement Découverte de la presqu’île de Kermorvan Le Conquet a été mis à jour le 2026-04-10 par OT IROISE BRETAGNE
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