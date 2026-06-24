Découverte de la Réserve Naturelle Régionale de la clairière de Bresolettes  Eglise de Bresolettes Tourouvre au Perche

Informations pratiques

Tourouvre au Perche

Découverte de la Réserve Naturelle Régionale de la clairière de Bresolettes

Eglise de Bresolettes BRESOLETTES Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:30:00

fin : 2026-08-18 17:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-08-18

Dans le cadre de la fête de la Nature, des promenades vous sont proposée au sein de l’incroyable mosaïque de milieux (étangs, ruisseaux, tourbières, prairies…) qui a valu à ce lieu secret et retiré cette labellisation.

Au programme découverte de la faune (amphibiens, papillons, libellules) et des habitats, vous permettant de mieux comprendre et apprécier cet endroit singulier.

Tout public

Réservation obligatoire

Bonnes chaussures, tenue vestimentaire adaptée à la météo, jumelles si possible .

Eglise de Bresolettes BRESOLETTES Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10

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English : Découverte de la Réserve Naturelle Régionale de la clairière de Bresolettes

L’événement Découverte de la Réserve Naturelle Régionale de la clairière de Bresolettes Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-06-24 par PNRP