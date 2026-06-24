Découverte de la Réserve Naturelle Régionale de la clairière de Bresolettes Eglise de Bresolettes Tourouvre au Perche
mardi 7 juillet 2026 · Eglise de Bresolettes · Tourouvre au Perche
Informations pratiques
Tourouvre au Perche
Découverte de la Réserve Naturelle Régionale de la clairière de Bresolettes
Eglise de Bresolettes BRESOLETTES Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:30:00
fin : 2026-08-18 17:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-08-18
Dans le cadre de la fête de la Nature, des promenades vous sont proposée au sein de l’incroyable mosaïque de milieux (étangs, ruisseaux, tourbières, prairies…) qui a valu à ce lieu secret et retiré cette labellisation.
Au programme découverte de la faune (amphibiens, papillons, libellules) et des habitats, vous permettant de mieux comprendre et apprécier cet endroit singulier.
Tout public
Réservation obligatoire
Bonnes chaussures, tenue vestimentaire adaptée à la météo, jumelles si possible .
Eglise de Bresolettes BRESOLETTES Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10
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English : Découverte de la Réserve Naturelle Régionale de la clairière de Bresolettes
L’événement Découverte de la Réserve Naturelle Régionale de la clairière de Bresolettes Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-06-24 par PNRP
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