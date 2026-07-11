Découverte de la robotique Salle polyvalente Baugy

Informations pratiques

Baugy

Découverte de la robotique

Salle polyvalente Le Bourg Baugy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 09:00:00

fin : 2026-08-20 12:00:00

Date(s) :

2026-08-17

Stage de découverte robotique pour les jeunes de 10 ans à 15 ans.

Sur inscription .

Salle polyvalente Le Bourg Baugy 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 32 13 56 m71_marcigny_astronomie@proton.me

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English : Découverte de la robotique

L’événement Découverte de la robotique Baugy a été mis à jour le 2026-07-11 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III