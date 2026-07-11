AGENDA · Baugy
Découverte de la robotique Salle polyvalente Baugy
lundi 17 août 2026 · Salle polyvalente · Baugy
Informations pratiques
Baugy
Découverte de la robotique
Salle polyvalente Le Bourg Baugy Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 09:00:00
fin : 2026-08-20 12:00:00
Date(s) :
2026-08-17
Stage de découverte robotique pour les jeunes de 10 ans à 15 ans.
Sur inscription .
Salle polyvalente Le Bourg Baugy 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 32 13 56 m71_marcigny_astronomie@proton.me
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Découverte de la robotique
L’événement Découverte de la robotique Baugy a été mis à jour le 2026-07-11 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III
À voir aussi à Baugy (Saône-et-Loire)
- Initiation à l’astronomie Salle polyvalente Baugy 10 août 2026
- Visite des trois églises de Baugy, Églises de Baugy, Baugy 19 septembre 2026
- Visite des 3 églises de la commune de Baugy, Eglise Saint-Martin, Baugy 19 septembre 2026
- George Sand autrement Baugy 3 octobre 2026