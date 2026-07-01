Visite des trois églises de Baugy, Églises de Baugy, Baugy

Informations pratiques

Visite des trois églises de Baugy 19 et 20 septembre Églises de Baugy Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite des trois églises de la commune de Baugy.

Églises de Baugy 18023 Baugy Baugy 18800 Baugy Cher Centre-Val de Loire https://Patrimoinebalgycien.fr Joli chapelle dans un cadre de verdure. De nombreux objets et mobiliers viennent d’être inscrits aux monuments historiques, quelques 2 belles statues de Jean Gauterin. Parking à proximité. Accès difficile aux PMR (escalier).

Visite des trois églises de la commune de Baugy

©Patrimoine Balgycien18