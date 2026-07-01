Visite des trois églises de Baugy, Églises de Baugy, Baugy
samedi 19 septembre 2026 · Églises de Baugy · Baugy
Informations pratiques
Visite des trois églises de Baugy 19 et 20 septembre Églises de Baugy Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Visite des trois églises de la commune de Baugy.
Églises de Baugy 18023 Baugy Baugy 18800 Baugy Cher Centre-Val de Loire https://Patrimoinebalgycien.fr Joli chapelle dans un cadre de verdure. De nombreux objets et mobiliers viennent d’être inscrits aux monuments historiques, quelques 2 belles statues de Jean Gauterin. Parking à proximité. Accès difficile aux PMR (escalier).
Visite des trois églises de la commune de Baugy
©Patrimoine Balgycien18
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