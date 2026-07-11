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AGENDA · Baugy

Initiation à l’astronomie Salle polyvalente Baugy

lundi 10 août 2026 · Salle polyvalente · Baugy

Informations pratiques

Début
lundi 10 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Salle polyvalente
Adresse
Le Bourg
Ville
71110 Baugy
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Baugy

Initiation à l’astronomie

Salle polyvalente Le Bourg Baugy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 09:00:00
fin : 2026-08-13 12:00:00

Date(s) :
2026-08-10

Préparation de l’observation de l’éclipse du 12 Août
Construction d’un télescope
Enfants de 10 ans à 15 ans   .

Salle polyvalente Le Bourg Baugy 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 32 13 56  m71_marcigny_astronomie@proton.me

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English : Initiation à l’astronomie

L’événement Initiation à l’astronomie Baugy a été mis à jour le 2026-07-11 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III

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