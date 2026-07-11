Initiation à l’astronomie Salle polyvalente Baugy

Informations pratiques

Baugy

Initiation à l’astronomie

Salle polyvalente Le Bourg Baugy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 09:00:00

fin : 2026-08-13 12:00:00

Date(s) :

2026-08-10

Préparation de l’observation de l’éclipse du 12 Août

Construction d’un télescope

Enfants de 10 ans à 15 ans .

Salle polyvalente Le Bourg Baugy 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 32 13 56 m71_marcigny_astronomie@proton.me

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English : Initiation à l’astronomie

L’événement Initiation à l’astronomie Baugy a été mis à jour le 2026-07-11 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III