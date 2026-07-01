Visite des 3 églises de la commune de Baugy, Eglise Saint-Martin, Baugy

Informations pratiques

Visite des 3 églises de la commune de Baugy 19 et 20 septembre Eglise Saint-Martin Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre avec livret explicatif ou commentée par un membre de l’association Patrimoine Balgycien.

Eglise Saint-Martin Rue Saint-Martin 18800 Baugy Baugy 18800 Baugy Cher Centre-Val de Loire https://patrimoinebalgycien.fr Église romane du XIIe siècle. Des votre arrivée vous pouvez trouver un beau portail réalisé par JB Villatte représentant saint Martin. L’église possède de beaux vitraux et surtout deux très beaux retables classés au titre des monuments historiques ainsi que des dalles funéraires. posibilite de stationnement tres proche, accesible aux PMR

Visite des trois églises de Baugy

©Patrimoine Bailgycien 18