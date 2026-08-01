Fête à Baugy Salle des fêtes Baugy
samedi 29 août 2026 · Salle des fêtes · Baugy
Informations pratiques
Baugy
Fête à Baugy
Salle des fêtes Le Bourg Baugy Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:30:00
fin : 2026-08-29 20:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Sous l’impulsion de l’association L’Autre l’autre, une nouvelle animation voit le jour dans notre village !
Vous êtes invités pour la Fête à Baugy .
Cette journée sera l’occasion de découvrir vos associations locales et leurs activités, tout en partageant un agréable moment ponctué d’une exposition d’Art et d’Artisanat, de jeux pour tous et d’animations.
Petite restauration et buvette sur place … Parce que la bonne humeur, ça ouvre l’appétit ! .
Salle des fêtes Le Bourg Baugy 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 96 87 91 Lautre.lautregalerie@gmail.com
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English : Fête à Baugy
L’événement Fête à Baugy Baugy a été mis à jour le 2026-08-06 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III
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