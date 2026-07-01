Découverte de la taille de pierre sur le chantier de la cathédrale de Nantes, Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes, Nantes
samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Découverte de la taille de pierre sur le chantier de la cathédrale de Nantes 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
L’entreprise LEFEVRE Centre Ouest participant à la restauration du massif occidental de la cathédrale vous invite à la découverte du métier de tailleur de pierre. Au menu, explications des étapes de la taille à travers des vidéos/intervenants et initiation à la taille de pierre avec des compagnons.
Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes 7 impasse St Laurent 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
L’entreprise LEFEVRE Centre Ouest participant à la restauration du massif occidental de la cathédrale vous invite à la découverte du métier de tailleur de pierre. Au menu, explications des étapes de…
©Lefevre
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