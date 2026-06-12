Laruns

Découverte de la traite des chèvres

Cabane de Bious Oumette Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 08:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Maelys et Guillaume vous proposent de venir découvrir la traite des chèvres sur leur estive, un temps pour échanger avec eux et passer un moment privilégié avec le troupeau. Ils fabriquent à partir de ce lait des crottins de chèvres frais vendus directement à la cabane. Activité gratuite mais les achats de fromages sont appréciés.

Rendez vous à la cabane située à 200m du parking de Bious Oumette.

Vente de fromages de chèvre sur le parking de Bious-Oumettes, du 5 juillet au 22 août, tous les jours, de 16h à 18h.

Renseignements 06 10 54 75 83 06 84 78 47 25 .

Cabane de Bious Oumette Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine chevreriehenry4@gmail.com

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English : Découverte de la traite des chèvres

L’événement Découverte de la traite des chèvres Laruns a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées