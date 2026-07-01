Découverte de la vie du bord de mer Parc Naturel Marin d’Iroise Ouessant
jeudi 30 juillet 2026 · Ouessant
Informations pratiques
Ouessant
Découverte de la vie du bord de mer Parc Naturel Marin d’Iroise
Plage de Yusin Ouessant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 12:00:00
fin : 2026-07-30 13:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Partez à la rencontre de la vie du littoral lors d’une animation nature à Yusin, animée par Julie & Laëtitia. En une heure, découvrez les secrets de la laisse de mer et observez la richesse de la faune et de la flore qui se dévoilent à marée basse. Une sortie ludique et accessible à tous, idéale pour mieux comprendre cet écosystème fascinant. .
Plage de Yusin Ouessant 29242 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Découverte de la vie du bord de mer Parc Naturel Marin d’Iroise Ouessant a été mis à jour le 2026-07-15 par OT OUESSANT
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