Informations pratiques

Ouessant

Découverte de la vie du bord de mer Parc Naturel Marin d’Iroise

Plage de Yusin Ouessant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 12:00:00

fin : 2026-07-30 13:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Partez à la rencontre de la vie du littoral lors d’une animation nature à Yusin, animée par Julie & Laëtitia. En une heure, découvrez les secrets de la laisse de mer et observez la richesse de la faune et de la flore qui se dévoilent à marée basse. Une sortie ludique et accessible à tous, idéale pour mieux comprendre cet écosystème fascinant. .

Plage de Yusin Ouessant 29242 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Découverte de la vie du bord de mer Parc Naturel Marin d’Iroise Ouessant a été mis à jour le 2026-07-15 par OT OUESSANT