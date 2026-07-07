Visite du Moulin de Karaes Ouessant
mardi 21 juillet 2026 · Ouessant
Informations pratiques
Ouessant
Visite du Moulin de Karaes
Moulin de Karaes Ouessant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:00:00
fin : 2026-07-21 16:00:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-08-20
Découvrez l’intérieur et le fonctionnement d’un moulin traditionnel ouessantin !
Culture de l’orge, cuisson du pain au goémon… Cette visite inédite sera l’occasion de percer les secrets d’un moulin traditionnel et de comprendre comment les 550 ha de l’île d’Ouessant, associés à l’ingéniosité de ses habitants, permettaient à la population de se nourrir toute l’année. .
Moulin de Karaes Ouessant 29242 Finistère Bretagne +33 2 98 48 86 37
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English :
L’événement Visite du Moulin de Karaes Ouessant a été mis à jour le 2026-06-30 par OT OUESSANT
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