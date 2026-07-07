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AGENDA · Ouessant

Visite du Moulin de Karaes Ouessant

mardi 21 juillet 2026 · Ouessant

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Moulin de Karaes
Ville
29242 Ouessant
Département
Finistère
Tarif

Ouessant

Visite du Moulin de Karaes

Moulin de Karaes Ouessant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:00:00
fin : 2026-07-21 16:00:00

Date(s) :
2026-07-21 2026-08-20

Découvrez l’intérieur et le fonctionnement d’un moulin traditionnel ouessantin !

Culture de l’orge, cuisson du pain au goémon… Cette visite inédite sera l’occasion de percer les secrets d’un moulin traditionnel et de comprendre comment les 550 ha de l’île d’Ouessant, associés à l’ingéniosité de ses habitants, permettaient à la population de se nourrir toute l’année.   .

Moulin de Karaes Ouessant 29242 Finistère Bretagne +33 2 98 48 86 37 

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English :

L’événement Visite du Moulin de Karaes Ouessant a été mis à jour le 2026-06-30 par OT OUESSANT

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