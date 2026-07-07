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AGENDA · Ouessant

Sortie Nature Algues & animaux du bord de mer Ouessant

mercredi 15 juillet 2026 · Ouessant

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
11:30:00
Adresse
Porz Goret
Ville
29242 Ouessant
Département
Finistère
Tarif

Ouessant

Sortie Nature Algues & animaux du bord de mer

Porz Goret Ouessant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 11:30:00
fin : 2026-07-15 13:30:00

Date(s) :
2026-07-15

Rendez-vous à Porz Goret (au niveau du parking) à 11H30.
Prévoir des chaussures adaptées (bottes, sandales, chaussons en néoprène, vieille paire de tennis…).
Inscription en amont nécessaire.   .

Porz Goret Ouessant 29242 Finistère Bretagne +33 2 98 48 82 65 

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English :

L’événement Sortie Nature Algues & animaux du bord de mer Ouessant a été mis à jour le 2026-06-30 par OT OUESSANT

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