Informations pratiques

Ouessant

Sortie Nature Algues & animaux du bord de mer

Porz Goret Ouessant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 11:30:00

fin : 2026-07-15 13:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Rendez-vous à Porz Goret (au niveau du parking) à 11H30.

Prévoir des chaussures adaptées (bottes, sandales, chaussons en néoprène, vieille paire de tennis…).

Inscription en amont nécessaire. .

Porz Goret Ouessant 29242 Finistère Bretagne +33 2 98 48 82 65

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English :

L’événement Sortie Nature Algues & animaux du bord de mer Ouessant a été mis à jour le 2026-06-30 par OT OUESSANT