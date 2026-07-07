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AGENDA · Ouessant

Sortie Nature Faune & flore de la côte sud Ouessant

vendredi 17 juillet 2026 · Ouessant

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
14:15:00
Adresse
Porz Goret
Ville
29242 Ouessant
Département
Finistère
Tarif

Ouessant

Sortie Nature Faune & flore de la côte sud

Porz Goret Ouessant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 14:15:00
fin : 2026-07-28 16:15:00

Date(s) :
2026-07-17 2026-07-28

Rendez-vous à Porz Goret (au niveau du parking) à 14H15.
Inscription en amont nécessaire.   .

Porz Goret Ouessant 29242 Finistère Bretagne +33 2 98 48 82 65 

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English :

L’événement Sortie Nature Faune & flore de la côte sud Ouessant a été mis à jour le 2026-06-30 par OT OUESSANT

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