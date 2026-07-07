Atelier Filage de la laine Lieu-dit Niou Huella Ouessant

Informations pratiques

Ouessant

Atelier Filage de la laine

Lieu-dit Niou Huella Ecomusée d’Ouessant Ouessant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-07-16 15:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13

À vos quenouilles, pour apprendre à filer la laine des moutons d’Ouessant et partager un moment convivial ! .

Lieu-dit Niou Huella Ecomusée d’Ouessant Ouessant 29242 Finistère Bretagne +33 2 98 48 86 37

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English :

L’événement Atelier Filage de la laine Ouessant a été mis à jour le 2026-06-30 par OT OUESSANT