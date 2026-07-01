Informations pratiques

Ouessant

Melus Moudez Balade Usages culinaires des plantes comestibles & Atelier cuisine

Keridreux Ouessant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 14:00:00

fin : 2026-07-24 19:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Rendez-vous au CEMO pour une balade usages culinaires des plantes comestibles suivie d’un atelier cuisine et crusine des plantes sauvages et d’une dégustation , sur inscription.

Tarif 60,00€ / personne .

Keridreux Ouessant 29242 Finistère Bretagne +33 6 59 70 73 16

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English :

L’événement Melus Moudez Balade Usages culinaires des plantes comestibles & Atelier cuisine Ouessant a été mis à jour le 2026-07-10 par OT OUESSANT