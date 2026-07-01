Melus Moudez Balade Usages culinaires des plantes comestibles & Atelier cuisine Ouessant
vendredi 24 juillet 2026 · Ouessant
Informations pratiques
Ouessant
Melus Moudez Balade Usages culinaires des plantes comestibles & Atelier cuisine
Keridreux Ouessant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:00:00
fin : 2026-07-24 19:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Rendez-vous au CEMO pour une balade usages culinaires des plantes comestibles suivie d’un atelier cuisine et crusine des plantes sauvages et d’une dégustation , sur inscription.
Tarif 60,00€ / personne .
Keridreux Ouessant 29242 Finistère Bretagne +33 6 59 70 73 16
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English :
L’événement Melus Moudez Balade Usages culinaires des plantes comestibles & Atelier cuisine Ouessant a été mis à jour le 2026-07-10 par OT OUESSANT
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