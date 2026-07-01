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AGENDA · Ouessant

Melus Moudez Balade Usages culinaires des plantes comestibles & Atelier cuisine Ouessant

vendredi 24 juillet 2026 · Ouessant

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Keridreux
Ville
29242 Ouessant
Département
Finistère
Tarif

Ouessant

Melus Moudez Balade Usages culinaires des plantes comestibles & Atelier cuisine

Keridreux Ouessant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:00:00
fin : 2026-07-24 19:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Rendez-vous au CEMO pour une balade usages culinaires des plantes comestibles suivie d’un atelier cuisine et crusine des plantes sauvages et d’une dégustation , sur inscription.
Tarif 60,00€ / personne   .

Keridreux Ouessant 29242 Finistère Bretagne +33 6 59 70 73 16 

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English :

L’événement Melus Moudez Balade Usages culinaires des plantes comestibles & Atelier cuisine Ouessant a été mis à jour le 2026-07-10 par OT OUESSANT

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