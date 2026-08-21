Découverte de la vie quotidienne au Moyen-Âge, Gloriette – Bords du Lac Tranquille, Combourg
samedi 19 septembre 2026 · Gloriette - Bords du Lac Tranquille · Combourg
Informations pratiques
Découverte de la vie quotidienne au Moyen-Âge 19 et 20 septembre Gloriette – Bords du Lac Tranquille Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Découverte de la vie quotidienne au Moyen-Âge avec des scènes de vie et diverses animations :
Présentation des armes, archerie, cuisine et épices, danses, habillement, atelier du Bouffon.
Jeux en bois gratuits pour toute la famille.
Avec la compagnieles Fous Gèrent.
Gloriette – Bords du Lac Tranquille Gloriette Lac Tranquille 35270 Combourg Combourg 35270 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.ille-et-vilaine-tourisme.bzh/partez-a-la-decouverte-de-lille-et-vilaine/sites-remarquables/combourg/ [{« link »: « https://lesfousgerent.fr/index.php/qui-sommes-nous/ »}]
Avec la compagnie les Fous Gèrent.
©villedecombourg
À voir aussi à Combourg (Ille-et-Vilaine)
- Festival de la Lanterne Place Albert Parent Combourg 22 août 2026
- Conférence sur le Prieuré de Combourg, Ancienne école – Rue des sports, Combourg 18 septembre 2026
- Démonstrations de savoir-faire, Maison de la Lanterne, Combourg 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine visite guidée de Combourg le berceau du romantisme Bureau d’Information Touristique Combourg 20 septembre 2026
- Visite guidée de la ville, Maison de la Lanterne, Combourg 20 septembre 2026