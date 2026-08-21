Découverte de la vie quotidienne au Moyen-Âge, Gloriette – Bords du Lac Tranquille, Combourg

Informations pratiques

Découverte de la vie quotidienne au Moyen-Âge 19 et 20 septembre Gloriette – Bords du Lac Tranquille Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Découverte de la vie quotidienne au Moyen-Âge avec des scènes de vie et diverses animations :

Présentation des armes, archerie, cuisine et épices, danses, habillement, atelier du Bouffon.

Jeux en bois gratuits pour toute la famille.

Avec la compagnieles Fous Gèrent.

Gloriette – Bords du Lac Tranquille Gloriette Lac Tranquille 35270 Combourg Combourg 35270 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.ille-et-vilaine-tourisme.bzh/partez-a-la-decouverte-de-lille-et-vilaine/sites-remarquables/combourg/ [{« link »: « https://lesfousgerent.fr/index.php/qui-sommes-nous/ »}]

Avec la compagnie les Fous Gèrent.

©villedecombourg