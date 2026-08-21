Démonstrations de savoir-faire, Maison de la Lanterne, Combourg

Informations pratiques

Démonstrations de savoir-faire 19 et 20 septembre Maison de la Lanterne Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Durant deux jours, une vitrailliste, un tourneur sur terre, un tailleur sur pierre, un souffleur de verre, une céramiste, une tisseuse, un sculpteur sur métal et un chantourneur vous présentent leur savoir-faire.

Une occasion unique d’échanger avec les artisans qui se font un plaisir de vous faire découvrir leurs créations.

En parallèle, une exposition sur le thème « Dessins de bijoux » vous est proposée.

Maison de la Lanterne 23 Pl. Albert Parent, 35270, Combourg Combourg 35270 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.combourg.bzh/le-patrimoine-communal/ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090537;https://www.facebook.com/maisondelalanternecombourg/ Cet ancien hôtel particulier, fut bâti en 1597 sur une maison fortifiée où séjourna Duguesclin.

Cette construction est un élégant compromis entre sa fonction première, celle de résidence, (hôtel particulier) et la fonction imposée par le seigneur, la défensive. D’ailleurs le seigneur du château n’avait donné l’autorisation de construction à Perrine Jonchée, qu’à la condition de permettre à ses soldats de surveiller la ville depuis la tour ou l’échauguette située à l’arrière du bâtiment.

La maison de la Lanterne servait de guet et d’éclairage public. Cette robuste bâtisse en granit, style renaissance, est flanquée d’une grosse tour percée de meurtrières.

Sur le linteau de la façade sont gravés les noms de propriétaires successifs. La Maison de la Lanterne accueille chaque année des expositions d’artistes et d’artisans, de mai à septembre.

Durant deux jours, des artisans se feront un plaisir de vous faire découvrir leurs créations.

©villedecombourg