Découverte de l’Abbaye de l’Étoile à Archigny, Abbaye de l’Étoile, Archigny
samedi 19 septembre 2026 · Abbaye de l'Étoile · Archigny
Informations pratiques
Découverte de l’Abbaye de l’Étoile à Archigny 19 et 20 septembre Abbaye de l’Étoile Vienne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Profitez d’une visite libre ou commentée pour découvrir l’abbaye de l’Étoile, à Archigny. Fondée au XIIᵉ siècle, cette ancienne abbaye cistercienne dévoile son histoire, son architecture et l’évolution de ce lieu emblématique au fil des siècles. Une occasion privilégiée d’explorer ce patrimoine remarquable à votre rythme ou en compagnie d’un guide passionné.
Abbaye de l’Étoile Abbaye de l’Étoile, 86210 Archigny Archigny 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 21 05 47 Fondée vers 1117 dans un vallon solitaire des environs d’Archigny par l’ermite Isembaud, l’abbaye de l’Étoile s’intègre à l’ordre de Cîteaux. Elle rayonnera jusqu’au milieu du XVIIIe siècle grâce à des hommes comme Isaac de l’Étoile. Après avoir servi de refuge aux Acadiens, elle servira d’exploitation agricole après la Révolution. Un jardin des Simples, reconstitué dans le cloître, permet de découvrir quelques secrets médiévaux autour des plantes.
Visite libre ou visite commentée
Association pour la sauvegarde de l’Abbaye de l’Etoile©
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