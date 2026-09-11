UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Archigny

Et si on jouait ! Médiathèque Jeanne Ducluzeau Archigny

dimanche 22 novembre 2026 · Médiathèque Jeanne Ducluzeau · Archigny

Et si on jouait ! Médiathèque Jeanne Ducluzeau Archigny

Informations pratiques

Début
dimanche 22 novembre 2026
Fin
dimanche 22 novembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Médiathèque Jeanne Ducluzeau
Adresse
66 rue Roger Furgé
Ville
86210 Archigny
Département
Vienne
Tarif

Archigny

Et si on jouait !

Médiathèque Jeanne Ducluzeau 66 rue Roger Furgé Archigny Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22 14:00:00
fin : 2026-11-22 16:00:00

Date(s) :
2026-11-22

  .

Médiathèque Jeanne Ducluzeau 66 rue Roger Furgé Archigny 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 02 08 49  mediatheque.archigny@grand-chatellerault.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Et si on jouait !

L’événement Et si on jouait ! Archigny a été mis à jour le 2026-08-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

À voir aussi à Archigny (Vienne)