Et si on jouait ! Médiathèque Jeanne Ducluzeau Archigny

Informations pratiques

Archigny

Et si on jouait !

Médiathèque Jeanne Ducluzeau 66 rue Roger Furgé Archigny Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22 14:00:00

fin : 2026-11-22 16:00:00

Date(s) :

2026-11-22

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Médiathèque Jeanne Ducluzeau 66 rue Roger Furgé Archigny 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 02 08 49 mediatheque.archigny@grand-chatellerault.fr

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English : Et si on jouait !

L’événement Et si on jouait ! Archigny a été mis à jour le 2026-08-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne