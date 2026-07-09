Présentation de saison des 3T Médiathèque Jeanne Ducluzeau Archigny

Informations pratiques

Archigny

Présentation de saison des 3T

Médiathèque Jeanne Ducluzeau 66 rue Roger Furgé Archigny Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 18:30:00

fin : 2026-09-11 20:00:00

Date(s) :

2026-09-11

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Médiathèque Jeanne Ducluzeau 66 rue Roger Furgé Archigny 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 02 08 49 mediatheque.archigny@grand-chatellerault.fr

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English : Présentation de saison des 3T

L’événement Présentation de saison des 3T Archigny a été mis à jour le 2026-07-09 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne