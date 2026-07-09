AGENDA · Archigny
Présentation de saison des 3T Médiathèque Jeanne Ducluzeau Archigny
vendredi 11 septembre 2026 · Médiathèque Jeanne Ducluzeau · Archigny
Informations pratiques
Archigny
Présentation de saison des 3T
Médiathèque Jeanne Ducluzeau 66 rue Roger Furgé Archigny Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:30:00
fin : 2026-09-11 20:00:00
Date(s) :
2026-09-11
.
Médiathèque Jeanne Ducluzeau 66 rue Roger Furgé Archigny 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 02 08 49 mediatheque.archigny@grand-chatellerault.fr
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English : Présentation de saison des 3T
L’événement Présentation de saison des 3T Archigny a été mis à jour le 2026-07-09 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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