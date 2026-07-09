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Présentation de saison des 3T Médiathèque Jeanne Ducluzeau Archigny

vendredi 11 septembre 2026 · Médiathèque Jeanne Ducluzeau · Archigny

Présentation de saison des 3T Médiathèque Jeanne Ducluzeau Archigny

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Médiathèque Jeanne Ducluzeau
Adresse
66 rue Roger Furgé
Ville
86210 Archigny
Département
Vienne
Tarif

Archigny

Présentation de saison des 3T

Médiathèque Jeanne Ducluzeau 66 rue Roger Furgé Archigny Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:30:00
fin : 2026-09-11 20:00:00

Date(s) :
2026-09-11

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Médiathèque Jeanne Ducluzeau 66 rue Roger Furgé Archigny 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 02 08 49  mediatheque.archigny@grand-chatellerault.fr

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English : Présentation de saison des 3T

L’événement Présentation de saison des 3T Archigny a été mis à jour le 2026-07-09 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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