Découverte de l’apiculture à Nanterre, Vive les Groues, 290 Rue de la Garenne, 92000 Nanterre, France, Nanterre

Découverte de l’apiculture à Nanterre 25 avril – 13 septembre Vive les Groues, 290 Rue de la Garenne, 92000 Nanterre, France Hauts-de-Seine

Tarifs : Adulte 55€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T11:00:00+02:00 – 2026-04-25T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-13T11:00:00+02:00 – 2026-09-13T14:30:00+02:00

Lors de cette demi-journée conviviale et active à Nanterre, votre formateur passionné vous transmettra les clés d’une apiculture autonome, durable et naturelle. Une immersion complète pour comprendre et protéger ces insectes essentiels, tout en vivant un moment inoubliable.

Déroulé de votre Stage (9h – 12h30) :

1. Comprendre la vie des Abeilles

Biologie et rôle : De la naissance à la mort, découvrez le développement de l’abeille et son utilité vitale pour la nature et l’homme.

Diversité : Exploration de l’origine et des différentes espèces d’abeilles présentes en France.

Cycle saisonnier : Suivez l’évolution d’une colonie d’abeilles au fil des saisons.

2. Installer et Protéger Votre Rucher

Choix de l’emplacement : Où et comment installer vos ruches pour un développement optimal (environnement, fleurs, accessibilité…).

Dangers et prévention : Sensibilisation aux causes de mortalité (maladies, prédateurs, impact environnemental) et comment les prévenir.

Acquisition d’un essaim : Que savoir avant d’acheter ou de capturer un essaim ? Où les trouver et quels sont les points de vigilance ?

3. Pratiquer une Apiculture Naturelle et Autonome

Ruches et cadres : Découvrez les différents types de ruches (Warré, Dadant, Langstroth) et choisissez le modèle adapté à vos besoins.

Cire naturelle : Laissez l’abeille s’exprimer naturellement (utilisation de cire, types de cadres).

Matériel essentiel : Le guide complet pour bien démarrer (tenue de protection, outils, matériel de récolte).

Apiculture urbaine ou rurale : Avantages et inconvénients de l’apiculture en ville ou à la campagne.

Ressources complémentaires : Les livres et guides recommandés pour une apiculture durable.

4. De la Théorie à la Pratique : Visite du Rucher

Immersion Concrète : Visite guidée de notre rucher.

Manipulations Pratiques : Prenez part à des manipulations sur 3 modèles de ruches différentes (Warré, Dadant, Langstroth), adaptées à votre niveau.

Échanges : Une session dédiée à vos questions et aux partages d’expériences entre participants.

Accessible en RER : stations :Nanterre-Préfecture (A) ou Nanterre-La-Folie (E)

Durée : 3h30

Activité organisée par Mathieu – Apiculteur

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/decouverte-de-l-apiculture-a-nanterre-6168

Vive les Groues, 290 Rue de la Garenne, 92000 Nanterre, France Vive les Groues, 290 Rue de la Garenne, 92000 Nanterre, France Nanterre 92000 Quartier du Parc Nord Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/decouverte-de-l-apiculture-a-nanterre-6168 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/decouverte-de-l-apiculture-a-nanterre-6168 »}]

Plongez au cœur de l’univers des abeilles et initiez-vous à l’apiculture ! Nature Atelier nature