Entre les lignes, Chapiteaux des Noctambules, Nanterre
Entre les lignes, Chapiteaux des Noctambules, Nanterre mardi 5 mai 2026.
Entre les lignes Mardi 5 mai, 10h30, 14h30 Chapiteaux des Noctambules Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-05T10:30:00+02:00 – 2026-05-05T11:05:00+02:00
Fin : 2026-05-05T14:30:00+02:00 – 2026-05-05T15:05:00+02:00
« Une ligne, c’est un point parti en promenade » Paul Klee
De tous temps, par la marche, l’écriture, le dessin et le tissage, les êtres ont tracé des lignes. Inspirée des travaux de l’anthropologue Tim Ingold, la création Entre les lignes nous invite à une certaine relation au monde, le long de ces flux, traits, traces et sillons qui dessinent autant de façons de penser, d’habiter, de se relier. Les corps circassiens tracent dans le sable, s’équilibrent sur une structure de tenségrité en bambous et viennent se frotter à cet âge de la petite enfance pendant lequel tout se construit.
Chapiteaux des Noctambules 220 avenue de la République, 92000 Nanterre Nanterre 92000 Quartier de la République Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « production@cielunatic.com »}, {« type »: « email », « value »: « artistique@cielunatic.com »}, {« type »: « email », « value »: « developpement@cielunatic.com »}]
Cie Lunatic – Cécile Mont-Reynaud Entre les lignes/ Cie Lunatic/ Spectacle jeune public/ Théâtre Paul Eluard
Christophe Raynaud de Lage
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