Les Ritournelles de la Chouette, Les Lumières, Nanterre

Les Ritournelles de la Chouette Samedi 16 mai, 11h00 Les Lumières Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T11:00:00+02:00 – 2026-05-16T14:00:00+02:00

Fin : 2026-05-16T11:00:00+02:00 – 2026-05-16T14:00:00+02:00

Un petit cinéma pour de grandes émotions

Les Lumières 49, rue Maurice-Thorez, Nanterre Nanterre 92000 Quartier du Centre Hauts-de-Seine Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://achat.leslumieres-nanterre.fr/reserver/F257525/D1778922000/VF/216001/ »}]

Mon petit cinéma Les Lumières Les Ritournelles de la Chouette