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RACING 92 / RC TOULON PARIS LA DEFENSE ARENA Nanterre

RACING 92 / RC TOULON PARIS LA DEFENSE ARENA Nanterre

RACING 92 / RC TOULON PARIS LA DEFENSE ARENA Nanterre samedi 16 mai 2026.

Lieu : PARIS LA DEFENSE ARENA

Adresse : LES JARDINS DE L'ARCHE

Ville : 92000 Nanterre

Département : 92

Début : 2026-05-16

Fin : 2026-05-16

Heure de début : 00:01

RACING 92 / RC TOULON Début : 2026-05-16 à 00:01. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

PARIS LA DEFENSE ARENA LES JARDINS DE L’ARCHE 92000 Nanterre 92

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