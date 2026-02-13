Nope, Les Lumières, Nanterre

Nope Vendredi 15 mai, 20h30 Les Lumières Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-15T20:30:00+02:00 – 2026-05-15T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-15T20:30:00+02:00 – 2026-05-15T23:30:00+02:00

Le Ciné-Club des Enseignants en Cinéma de l’Université de Nanterre

Les Lumières 49, rue Maurice-Thorez, Nanterre Nanterre 92000 Quartier du Centre Hauts-de-Seine Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://wcms-p-b0014-b287aa3e.netlify.app/cine-clubs/ »}]

Ciné-club Les Lumières Nope