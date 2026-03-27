Parade(s), Festival des arts de la rue de la Ville de Nanterre parc des anciennes-mairies, Nanterre Nanterre
Parade(s), Festival des arts de la rue de la Ville de Nanterre parc des anciennes-mairies, Nanterre Nanterre vendredi 5 juin 2026.
Parade(s), Festival des arts de la rue de la Ville de Nanterre parc des anciennes-mairies, Nanterre Nanterre Vendredi 5 juin, 16h30 GRATUIT / Entrée libre sans réservation
Rendez-vous les 5, 6 et 7 juin 2026 pour la 36ème édition de Parade(s) , le festival des arts de la rue de la ville de Nanterre !
Rendez-vous les 5, 6 et 7 juin 2026 pour la 36ème édition de Parade(s) , le festival des arts de la rue de la ville de Nanterre !
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**Entièrement gratuit**, Parade(s) métamorphose les cours, les places, le parc du centre-ville et le quartier du Vieux-Pont en une véritable scène vivante. **Une grande fête du spectacle qui vibre au rythme des arts de la rue : danse, théâtre, cirque, musique, arts visuels …**
**Pendant trois jours, de jour comme de nuit, découvrez plus de 250 artistes, 130 représentations et 41 compagnies !**
Petit·e·s ou grand·e·s, curieu·x·ses ou passionné·e·s, Parade(s) vous embarque pour un week-end unique de fête, de rires et de poésie !
**Un festival gratuit et accessible à tou·te·s !**
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-05T16:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-05T23:00:00.000+02:00
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https://parades.nanterre.fr/
parc des anciennes-mairies, Nanterre nanterre, parc des anciennes mairies Quartier du Centre Nanterre 92000 Hauts-de-Seine
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