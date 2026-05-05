Ce spectacle vous est présenté par Les Noctambules et le Festival Parade(s) dans le cadre de la Nuit Blanche 2026.

Une fanfare acrobatique à 8 corps et autant de trajectoires où la

musique se joue en mouvement, l’agrès devient instrument et

l’instrument un risque supplémentaire. Poétique, lunaire et joyeusement

foutraque, la fanfare arrive et repartira… — ou pas. Une suite de

tableaux en équilibre instable, un concert qui déraille, une échappée «

mu-circale » où vélos acrobatiques, portés et équilibres collectifs

tourbillonnent au gré des musiques cuivrées.

De et avec : Franck

Bodin, Olivier Pasquet, Lola Renard, Rémi Sciuto, Charlotte Rigaut,

Guillaume Dutrieux, Jules Lefrançois, Sylvain Bardiau

Cirque fanfarographique à 8 corps dans le cadre de Nuit Blanche 2026

Le samedi 06 juin 2026

de 20h45 à 21h45

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T23:45:00+02:00

fin : 2026-06-07T00:45:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T20:45:00+02:00_2026-06-06T21:45:00+02:00

Parc des Anciennes-Mairies Rue des Anciennes Mairies 92000 Nanterre



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