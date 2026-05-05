Spectacle « OctOpus » par le Collectif CHEPTEL ALEÏKOUM Parc des Anciennes-Mairies Nanterre
Spectacle « OctOpus » par le Collectif CHEPTEL ALEÏKOUM Parc des Anciennes-Mairies Nanterre samedi 6 juin 2026.
Ce spectacle vous est présenté par Les Noctambules et le Festival Parade(s) dans le cadre de la Nuit Blanche 2026.
Une fanfare acrobatique à 8 corps et autant de trajectoires où la
musique se joue en mouvement, l’agrès devient instrument et
l’instrument un risque supplémentaire. Poétique, lunaire et joyeusement
foutraque, la fanfare arrive et repartira… — ou pas. Une suite de
tableaux en équilibre instable, un concert qui déraille, une échappée «
mu-circale » où vélos acrobatiques, portés et équilibres collectifs
tourbillonnent au gré des musiques cuivrées.
De et avec : Franck
Bodin, Olivier Pasquet, Lola Renard, Rémi Sciuto, Charlotte Rigaut,
Guillaume Dutrieux, Jules Lefrançois, Sylvain Bardiau
Cirque fanfarographique à 8 corps dans le cadre de Nuit Blanche 2026
Le samedi 06 juin 2026
de 20h45 à 21h45
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T23:45:00+02:00
fin : 2026-06-07T00:45:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T20:45:00+02:00_2026-06-06T21:45:00+02:00
Parc des Anciennes-Mairies Rue des Anciennes Mairies 92000 Nanterre
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