Ce spectacle vous est présenté par Les Noctambules et le Festival Parade(s) dans le cadre de la Nuit Blanche 2026.

Attention à ta tête plonge le public pendant 45 minutes dans un univers sensible et intimiste où trois jongleuses, une baignoire et une constellation d’objets donnent corps à une célébration joyeuse de l’imperfection. Entre jonglerie, antipodisme et mouvement, les corps se mêlent aux objets pour inventer des formes de manipulation inattendues : mains et pieds rattrapent, les silhouettes se dédoublent, les objets apparaissent et disparaissent.

D’abord confondues avec le public, les artistes tissent un lien direct et sincère qui perdure tout au long de la représentation, invitant chacun à partager le jeu, les regards et l’expérience. À travers la gravité et la chute, elles revendiquent le raté comme moteur créatif et questionnent notre rapport à l’échec dans une société de modèles. Accessible à toutes et tous, des enfants aux adultes, ce spectacle à échelle humaine invite à embrasser ensemble la persévérance, l’humour et la beauté d’une parfaite imperfection.

Distribution :

De et avec : Cecilia Zuchetti, Gioia Santini, Francesca Fioraso

Mise en scène : Le Polpesse

Regard extérieur : Sylvain Cousin

Création musicale : Lorenzo Crivellari

Création des costumes : Emily Redsell

Spectacle de cirque : jonglage, antipodisme & danse

Le samedi 06 juin 2026

de 18h15 à 19h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T21:15:00+02:00

fin : 2026-06-06T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T18:15:00+02:00_2026-06-06T19:00:00+02:00

Ecole Danielle Casanova 28 rue Thomas Lemaitre 92000 Nanterre



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