Spectacle « Attention à Ta Tête » par la Cie Le Polplesse Ecole Danielle Casanova Nanterre
Spectacle « Attention à Ta Tête » par la Cie Le Polplesse Ecole Danielle Casanova Nanterre samedi 6 juin 2026.
Ce spectacle vous est présenté par Les Noctambules et le Festival Parade(s) dans le cadre de la Nuit Blanche 2026.
Attention à ta tête plonge le public pendant 45 minutes dans un univers sensible et intimiste où trois jongleuses, une baignoire et une constellation d’objets donnent corps à une célébration joyeuse de l’imperfection. Entre jonglerie, antipodisme et mouvement, les corps se mêlent aux objets pour inventer des formes de manipulation inattendues : mains et pieds rattrapent, les silhouettes se dédoublent, les objets apparaissent et disparaissent.
D’abord confondues avec le public, les artistes tissent un lien direct et sincère qui perdure tout au long de la représentation, invitant chacun à partager le jeu, les regards et l’expérience. À travers la gravité et la chute, elles revendiquent le raté comme moteur créatif et questionnent notre rapport à l’échec dans une société de modèles. Accessible à toutes et tous, des enfants aux adultes, ce spectacle à échelle humaine invite à embrasser ensemble la persévérance, l’humour et la beauté d’une parfaite imperfection.
Distribution :
De et avec : Cecilia Zuchetti, Gioia Santini, Francesca Fioraso
Mise en scène : Le Polpesse
Regard extérieur : Sylvain Cousin
Création musicale : Lorenzo Crivellari
Création des costumes : Emily Redsell
Spectacle de cirque : jonglage, antipodisme & danse
Le samedi 06 juin 2026
de 18h15 à 19h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T21:15:00+02:00
fin : 2026-06-06T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T18:15:00+02:00_2026-06-06T19:00:00+02:00
Ecole Danielle Casanova 28 rue Thomas Lemaitre 92000 Nanterre
Afficher la carte du lieu Ecole Danielle Casanova et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nanterre (Paris)
- Nope, Les Lumières, Nanterre 15 mai 2026
- RACING 92 / RC TOULON PARIS LA DEFENSE ARENA Nanterre 16 mai 2026
- Les Ritournelles de la Chouette, Les Lumières, Nanterre 16 mai 2026
- Les Ritournelles de la Chouette (copie), Les Lumières, Nanterre 16 mai 2026
- Radio live – Réuni·es, Nanterre Amandiers Centre Dramatique National, Nanterre 26 mai 2026