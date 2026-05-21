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Ciné & littérature club : « Des lignes à l’écran » La Traverse nanterre

Ciné & littérature club : « Des lignes à l’écran » La Traverse nanterre

Ciné & littérature club : « Des lignes à l’écran » La Traverse nanterre samedi 6 juin 2026.

Lieu : La Traverse

Adresse : 68 boulevard des provinces francaises

Ville : 92000 nanterre

Département : Paris

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

✨Rendez-vous
samedi 6 juin à 12h30 à deux pas de Paris, pour (re)découvrir ensemble
des classiques de cinéma, inspirés de livres !

Soutenu par la ville de Nanterre (92) dans le cadre du budget
participatif jeunes 2026, le club de lecture That It Club organise le
samedi 6 juin un après-midi en collectif autour du 7e art et de la
littérature.

⚠️ L’événement est en priorité adréssé aux jeunes Nanterriens âgés de 16 à 30 ans, mais quelques places sont ouvertes à tous.

On abordera les thèmes de l’imaginaire, l’amitié, l’amour ou encore notre place dans la société.

Le programme :

  • Watch party de 4 mini projections de classiques de cinéma, de la fantaisie au thriller à suspens
  • Discussions thématiques autour des projections
  • Atelier d’écriture créatif
  • Dégustations de gourmandises sucrées/salées
  • Un livre surprise offert !

Deux tickets disponibles :

« J’habite à Nanterre »

« J’habite en dehors de Nanterre » (places limitées)

S’engager à respecter sa venue lors de l’inscription.

Et si on se retrouvait pour une watch party des classiques du cinéma, inspirés de la littérature ? Avec des surprises en supplément ?
Le samedi 06 juin 2026
de 12h30 à 17h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T15:30:00+02:00
fin : 2026-06-06T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T12:30:00+02:00_2026-06-06T17:00:00+02:00

La Traverse 68 boulevard des provinces francaises  92000 nanterre
https://www.eventbrite.fr/e/cine-litterature-club-des-lignes-a-lecran-tickets-1989658834133?aff=erelexpmlt thatitclub@gmail.com


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