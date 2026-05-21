✨Rendez-vous

samedi 6 juin à 12h30 à deux pas de Paris, pour (re)découvrir ensemble

des classiques de cinéma, inspirés de livres !

Soutenu par la ville de Nanterre (92) dans le cadre du budget

participatif jeunes 2026, le club de lecture That It Club organise le

samedi 6 juin un après-midi en collectif autour du 7e art et de la

littérature.

⚠️ L’événement est en priorité adréssé aux jeunes Nanterriens âgés de 16 à 30 ans, mais quelques places sont ouvertes à tous.

On abordera les thèmes de l’imaginaire, l’amitié, l’amour ou encore notre place dans la société.

Le programme :

Watch party de 4 mini projections de classiques de cinéma, de la fantaisie au thriller à suspens

Discussions thématiques autour des projections

Atelier d’écriture créatif

Dégustations de gourmandises sucrées/salées

Un livre surprise offert !

Deux tickets disponibles :

« J’habite à Nanterre »

« J’habite en dehors de Nanterre » (places limitées)

S’engager à respecter sa venue lors de l’inscription.

Et si on se retrouvait pour une watch party des classiques du cinéma, inspirés de la littérature ? Avec des surprises en supplément ?

Le samedi 06 juin 2026

de 12h30 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T15:30:00+02:00

fin : 2026-06-06T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T12:30:00+02:00_2026-06-06T17:00:00+02:00

La Traverse 68 boulevard des provinces francaises 92000 nanterre

https://www.eventbrite.fr/e/cine-litterature-club-des-lignes-a-lecran-tickets-1989658834133?aff=erelexpmlt thatitclub@gmail.com



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