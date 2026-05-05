Ce spectacle vous est présenté par Les Noctambules et le Festival Parade(s) dans le cadre de la Nuit Blanche 2026.

Deux éclaireurs perdus dans un lieu fantaisiste. Entre un camion, un

trampoline et un mât chinois, ces acrobates explorent et composent une

étonnante partition chorégraphique où le bond devient quête d’identité.

Guidés par la magie et la curiosité, ils ne cherchent pas la réussite,

mais l’expérience brute. Dans ce terrain de jeu, l’entraide et l’altruisme priment sur la performance. Bien qu’ils refusent l’unité, c’est ensemble qu’ils font corps.

Distribution :

De et avec Mael Thierry et Andréa Cutri

Un camion, un trampoline, un mur, un mât chinois

Le samedi 06 juin 2026

de 20h00 à 20h45

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T23:45:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T20:00:00+02:00_2026-06-06T20:45:00+02:00

Parc des Anciennes-Mairies Rue des Anciennes-Mairies 92000 Nanterre



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