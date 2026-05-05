Spectacle « Deux pierres d’un coup » par Maël Thierry Parc des Anciennes-Mairies Nanterre
Spectacle « Deux pierres d’un coup » par Maël Thierry Parc des Anciennes-Mairies Nanterre samedi 6 juin 2026.
Ce spectacle vous est présenté par Les Noctambules et le Festival Parade(s) dans le cadre de la Nuit Blanche 2026.
Deux éclaireurs perdus dans un lieu fantaisiste. Entre un camion, un
trampoline et un mât chinois, ces acrobates explorent et composent une
étonnante partition chorégraphique où le bond devient quête d’identité.
Guidés par la magie et la curiosité, ils ne cherchent pas la réussite,
mais l’expérience brute. Dans ce terrain de jeu, l’entraide et l’altruisme priment sur la performance. Bien qu’ils refusent l’unité, c’est ensemble qu’ils font corps.
Distribution :
De et avec Mael Thierry et Andréa Cutri
Un camion, un trampoline, un mur, un mât chinois
Le samedi 06 juin 2026
de 20h00 à 20h45
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T23:45:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T20:00:00+02:00_2026-06-06T20:45:00+02:00
Parc des Anciennes-Mairies Rue des Anciennes-Mairies 92000 Nanterre
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