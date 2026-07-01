Découverte de l’apiculture et des abeilles sur le Mont-Valérien La vigne de Suresnes Suresnes

Informations pratiques

La vigne de Suresnes (92) propose une belle opportunité d’explorer le fascinant univers des abeilles, dans un cadre exceptionnel sur le Mont-Valérien, offrant une vue panoramique sur Paris. Cette immersion de deux heures dans le monde de l’apiculture permet aux visiteurs de saisir le fonctionnement interne de la ruche.

Programme :

Après une brève présentation de la ruche, Diane expliquera l’origine du miel et sa récolte. Ensuite, revêtus de combinaisons, vous vous approcherez des ruches pour observer la vie des abeilles. Avec un peu de chance, vous pourriez même apercevoir la reine parmi les milliers d’abeilles qui vous entourent.

L’atelier se conclura par une dégustation de miel et d’autres produits dérivés, tous issus de la production locale de la ruche et des ruches charentaises de l’apiculteur. Vous aurez également la possibilité d’acheter du miel sur place.

Petit groupe de 6 personnes. L’activité est recommandée pour les enfants à partir de 5 ans.

Accessible facilement en transport en commun de la gare/tramway Mont Valérien / Ligne L/U OU T2

Participez à une initiation à l’apiculture à deux pas de Paris au Mont Valérien à Suresnes

Le mercredi 22 juillet 2026

de 14h30 à 16h30

Le samedi 11 juillet 2026

de 14h30 à 16h30

Le dimanche 12 juillet 2026

de 14h30 à 16h30

payant

30 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-11T17:30:00+02:00

fin : 2026-07-22T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-11T14:30:00+02:00_2026-07-11T16:30:00+02:00;2026-07-12T14:30:00+02:00_2026-07-12T16:30:00+02:00;2026-07-22T14:30:00+02:00_2026-07-22T16:30:00+02:00

La vigne de Suresnes Impasse du Passage Saint-Maurice 92150 Suresnes

https://www.eco-nature.org/experience/atelier-decouverte-des-abeilles-a-suresnes-92



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