Tagolsheim

Découverte de l’aquathlon 8 16 ans

Route de Mulhouse Tagolsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08 15:00:00

fin : 2026-07-29 17:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-29

Épreuve sportive combinant natation et course à pied.

Prévoir bonnet de bain, baskets, casquette, crème solaire et bouteille d’eau. Annulée en cas de mauvais temps.

L’aquathlon est une épreuve sportive combinant natation et course à pied, accessible à tous les niveaux.

Venez découvrir ce sport ludique et complet, dans un cadre convivial et encadré par de professionnels.

Il faut savoir nager 25m, les enfants de moins de 11 ans doivent être accompagnés d’un adulte (présence dans l’établissement).

Prévoir un maillot de bain, une paire de baskets, une casquette, de la crème solaire et une bouteille d’eau.

Animation annulée en cas de mauvais temps .

Route de Mulhouse Tagolsheim 68720 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 25 51 77

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English :

A multi-sport event combining swimming and running.

Bring a swim cap, sneakers, a hat, sunscreen, and a water bottle. Canceled in case of bad weather.

L’événement Découverte de l’aquathlon 8 16 ans Tagolsheim a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Sundgau