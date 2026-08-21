Découverte de l’art du vitrail, Centre Langevin, Grande-Synthe
samedi 19 septembre 2026 · Centre Langevin · Grande-Synthe
Informations pratiques
Découverte de l’art du vitrail 19 et 20 septembre Centre Langevin Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
L’association Le Vitrail unique association permettant d’apprendre la technique du vitrail au nord de Paris, vous accueille « hors-les-murs » pour découvrir cet art ancestral et quelques pièces réalisées par les membres de l’atelier.
Centre Langevin 6 ter rue Cortot 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Quartier de Clignancourt Nord Hauts-de-France
Découverte de l’art du vitrail par l’association Le Vitrail
©Association Atelier Le vitrail
À voir aussi à Grande-Synthe (Nord)
- Découverte du baguage, Verger du Puythouck, Grande-Synthe 23 août 2026
- VISITE DU VERGER DU PUYTHOUCK, Verger, Grande-Synthe 23 août 2026
- SORTIE INTER QUARTIER A LILLE, Maison de quartier du Courghain, Grande-Synthe 24 août 2026
- GYM DOUCE, Maison de quartier du Courghain, Grande-Synthe 1 septembre 2026
- GYM DOUCE, Maison de quartier du Moulin, Grande-Synthe 1 septembre 2026