Découverte de l’art du vitrail, Centre Langevin, Grande-Synthe

Informations pratiques

Découverte de l’art du vitrail 19 et 20 septembre Centre Langevin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’association Le Vitrail unique association permettant d’apprendre la technique du vitrail au nord de Paris, vous accueille « hors-les-murs » pour découvrir cet art ancestral et quelques pièces réalisées par les membres de l’atelier.

Centre Langevin 6 ter rue Cortot 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Quartier de Clignancourt Nord Hauts-de-France

Découverte de l’art du vitrail par l’association Le Vitrail

©Association Atelier Le vitrail