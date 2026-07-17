Découverte de l’atelier de sculpture sur pierre de Saintes, Église des Jacobins, Saintes

Informations pratiques

Découverte de l’atelier de sculpture sur pierre de Saintes 19 et 20 septembre Église des Jacobins Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cet édifice religieux du XVe siècle abrite l’atelier de sculpture sur pierre de la SahCM.

Le public pourra y découvrir les différentes techniques employées par les sculpteurs, ainsi que les nombreuses étapes nécessaires à la réalisation d’une œuvre sculptée.

Église des Jacobins Rue des Jacobins, 17100 Saintes Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine https://www.sahcm.fr/ Les restes de l’église fait partie de l’ancien couvent des Jacobins. De la chapelle datant pour l’essentiel du XVe siècle, il ne reste que la partie orientale. L’élévation sud comprend une baie gothique et un portail de 1762. La grande verrière au remplage flamboyant date de 1446. L’édifice est désacralisé en 1792 et fait l’objet d’un classement au titre des Monuments historiques depuis le 18 août 2005.

Cet édifice religieux du XVe siècle abrite l’atelier de sculpture sur pierre de la SahCM. Le public pourra découvrir les différentes techniques employées pour les sculpteurs et le long processus de…

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