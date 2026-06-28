Découverte de l’église Saint-Lambert et de son parvis, Eglise Saint-Lambert, Vagney

Informations pratiques

Découverte de l’église Saint-Lambert et de son parvis Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00 Eglise Saint-Lambert Vosges

Limité à 15 personnes par groupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Venez découvrir ce lieu emblématique et en apprendre davantage sur son histoire et son patrimoine.

Attention : les places sont limitées à 15 personnes par groupe.

Réservation obligatoire auprès du bureau Communication de la mairie, au rez-de-chaussée ou par mail à mairie.communication@vagney.fr

Eglise Saint-Lambert 1 rue Robert Claudel 88120 Vagney Vagney 88120 Vosges Grand Est [{« type »: « email », « value »: « mairie.communication@vagney.fr »}] [{« link »: « mailto:mairie.communication@vagney.fr »}]

Venez découvrir ce lieu emblématique et en apprendre davantage sur son histoire et son patrimoine.

©Mairie de Vagney