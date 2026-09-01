Informations pratiques

Pornic

Découverte de l’herbier de Ferdinand Jamin Journées européénnes du patrimoine

Place de la Terrrasse Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Journées du Patrimoine Découverte de l’herbier de Ferdinand Jamin par le Conservatoire Botanique de Pornic

Au programme

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine et sous la thématique Patrimoine en péril , le Conservatoire Botanique de Pornic met à l’honneur la mémoire végétale locale à travers une exposition botanique unique.

Découvrez la collection historique de Ferdinand Jamin, horticulteur ayant méticuleusement récolté et préservé des échantillons de la flore du Clion-sur-Mer entre 1888 et 1916. Ce témoignage exceptionnel du paysage végétal d’époque est mis en regard d’un herbier contemporain réalisé par les habitants de la région dans le cadre d’un programme de sciences participatives.

À travers ces collections de plantes séchées, l’exposition illustre l’évolution de la biodiversité locale face aux enjeux climatiques et met en lumière l’importance de préserver cette banque de données génétiques, véritable composante de notre patrimoine naturel. .

Place de la Terrrasse Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@cbp44.fr

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English :

Heritage Days: Exploring Ferdinand Jamin’s Herbarium with the Pornic Botanical Conservatory%A0%A0

L’événement Découverte de l’herbier de Ferdinand Jamin Journées européénnes du patrimoine Pornic a été mis à jour le 2026-08-25 par I_OT Pornic