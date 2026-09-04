Marché du bourg du Clion sur Mer Pornic
vendredi 18 septembre 2026 · Pornic
Informations pratiques
Pornic
Marché du bourg du Clion sur Mer
Place de l’Eglise Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 08:30:00
fin : 2026-09-25 12:30:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-25 2026-10-02 2026-10-09 2026-10-16 2026-10-23 2026-10-30 2026-11-06 2026-11-13 2026-11-20 2026-11-27 2026-12-04 2026-12-11 2026-12-18 2026-12-25
Des producteurs et commerçants passionnés vous attendent au marché du Clion sur Mer qui est à nouveau actif !
Pour son lancement, une dizaine de commerçants sont attendus, avec une offre variée autour des produits de bouche : poissonnerie, ostréiculture, primeur, rôtisserie, traiteur, douceurs…
Une attention particulière est également portée aux produits locaux et aux producteurs, afin de proposer une offre de proximité répondant aux habitudes et aux attentes des habitants.
Ce marché est marché hebdomadaire et se tient toute l’année, y compris en basse saison
Vous y trouverez notamment :
Des fruits et légumes de saison, provenant majoritairement de productions locales.
Des poissons et crustacés, pêchés localement et vendus directement par les pêcheurs.
C’est l’occasion de prendre le temps de flâner entre les étals et de discuter avec les producteurs locaux et les commerçants, et redécouvrir le bourg du Clion sur Mer.
A noter: il existe 2 autres marchés alimentaires (8h à 13h) :
le jeudi et le dimanche sous les Halles de Pornic dans la ville haute.
le mercredi et samedi, dans le bourg de Ste Marie sur Mer .
Retrouvez les autres marchés de Destination Pornic. .
Place de l’Eglise Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 47 48 commerces@pornic.fr
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English :
Passionate producers and vendors are waiting for you at the Clion-sur-Mer market, which is open again!
L’événement Marché du bourg du Clion sur Mer Pornic a été mis à jour le 2026-09-11 par I_OT Pornic
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