Découverte de l’Hôtel Boutaud, Hôtel de Boutaud, Saint-Sulpice-sur-Lèze

Informations pratiques

Découverte de l’Hôtel Boutaud 19 et 20 septembre Hôtel de Boutaud Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Poussez les portes de cet élégant hôtel particulier du XIXe siècle et découvrez son remarquable salon orné de peintures représentant des scènes pittoresques.

Une visite qui vous plonge dans le raffinement de l’architecture et des décors d’une demeure de caractère.

Ce site n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Renseignements :

Association Patrimoine Saint-Sulpice-sur-Leze

06 20 44 09 59

assocep07@gmail.com

Hôtel de Boutaud 2 place de l’hôtel de ville, 31410 Saint-Sulpice-sur-Lèze Saint-Sulpice-sur-Lèze 31410 Haute-Garonne Occitanie 05 61 97 34 98 https://www.stsulpicesurleze.fr/ https://www.facebook.com/MairieDeSaintSulpiceSurLeze [{« link »: « mailto:assocep07@gmail.com »}] Aujourd’hui, cet hôtel est utilisé comme salles de réunion pour la mairie, salle de mariage et point d’accueil touristique. De plus, chaque été, il abrite une exposition mettant en valeur des créateurs locaux. Tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, cet édifice témoigne de la richesse de ses propriétaires qui l’ont fait construire à une époque où il était important de faire preuve de bon goût en matière d’architecture et de décorations peintes.

En particulier, le salon de mariage est un véritable joyau, orné de papiers peints uniques représentant une scène rurale et pittoresque, une rare splendeur à admirer. Parking sur la place.

Venez découvrir cet hôtel particulier du XIXème siècle et son salon avec des peintures de scènes pittoresques

©OTIVolvestre