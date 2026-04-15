Découverte de l’IA pour les 12-18 ans, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
Découverte de l’IA pour les 12-18 ans, Médiathèque José Cabanis, Toulouse mercredi 22 avril 2026.
Découverte de l’IA pour les 12-18 ans Mercredi 22 avril, 15h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T15:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-22T15:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00
Mercredi 22 avril – 15h-17h
Cet atelier vous propose de découvrir les concepts et techniques derrière cet outil au moyen d’activités et de tests pratiques.
pôle Intermezzo (2e étage)
Sur inscription
Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/e/e6kjaYu2Xq »}] [{« link »: « https://forms.office.com/e/e6kjaYu2Xq »}]
L’Intelligence Artificielle vous intéresse ? Vous pose question ?
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