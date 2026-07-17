Découverte de l’orgue Cavaillé-Coll à l’église Saint-Nicolas de Plainfaing, Eglise Saint-Nicolas, Plainfaing

Informations pratiques

Découverte de l’orgue Cavaillé-Coll à l’église Saint-Nicolas de Plainfaing Dimanche 20 septembre, 14h00 Eglise Saint-Nicolas Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Entrée libre dans l’église et concert gratuit d’orgue programmé à 16 heures.

Eglise Saint-Nicolas 84 rue de l’église 88230 Plainfaing Plainfaing 88230 Vosges Grand Est https://www.plainfaing.com/ https://www.facebook.com/people/Mairie-de-Plainfaing/100071467607915/ Le village de Plainfaing faisait partie du ban de Fraize. Au XVIᵉ siècle, Jean Hercquel, chanoine de Saint-Dié, né à Plainfaing, fit bâtir dans ce village une chapelle dite « de Saint-Genest », aujourd’hui détruite. En 1782, fut construite l’église actuelle. Un orgue à un clavier et pédalier tirasse fut posé en 1821-1823. L’idée de son remplacement était dans l’air dès 1894, lorsque Mme Géliot, veuve d’un industriel local, commanda, de sa propre initiative, un orgue auprès de la maison Cavaillé-Coll. La dépense fut intégralement prise en charge par Mme Géliot. Le nouvel orgue fut inauguré le 9 septembre 1900 et l’ancien transféré à Hadol (Vosges). Hormis l’installation d’un ventilateur électrique en 1924, l’orgue est resté intégralement dans son état de 1900.

Il est composé de deux claviers de 56 notes et d’une pédale de 30 notes. L’instrument comporte 14 jeux. La console est située sur le côté de l’instrument. La traction des notes et des jeux est mécanique. La tuyauterie, de très belle qualité, est entièrement de Mutin avec une harmonie d’origine préservée. Le buffet est en chêne, à l’exception des panneaux arrière en sapin. Les tuyaux de façade sont en étain.

En 2015, le conseil municipal a décidé de procéder à la rénovation de l’instrument. Parking à proximité

Accès personnes à mobilité réduite

Le village de Plainfaing faisait partie du ban de Fraize. Au XVIᵉ siècle, Jean Hercquel, chanoine de Saint-Dié, né à Plainfaing, fit bâtir dans ce village une chapelle dite « de Saint-Genest », En Un…

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